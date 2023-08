"Mobilità nel cratere, piano di rigenerazione"

Messa in sicurezza della viabilità principale e per la mobilità nel cratere sismico delle Marche. Questo l’obiettivo della struttura commissariale per la ricostruzione, l’Anas e i Comuni interessati. "Stiamo lavorando a questo grande Piano di rigenerazione viaria per l’Appennino centrale che, tra le altre cose, prevede la realizzazione della Pedemontana tra Belforte del Chienti e Mozzano" dice il commissario Guido Castelli (nella foto).