Turista morso dal cane all'Argentario, cosa rischia il padrone?

Matelica (Macerata), 22 agosto 2025 — L’episodio subito dal 33enne matelicese Manuele Brega, mentre si trovava in vacanza con la famiglia all’Argentario (video), è solo l’ultimo episodio di una lunga serie che vede al centro oggi molti incidenti dovuti all’attacco di cane. Cosa dice la legge italiana se si è proprietari di un cane e questo crei un problema? Le conseguenze potrebbero essere molto serie, considerando che la persona che gestisce l’animale è considerato un responsabile e potrebbe subire conseguenze civili o penali. Per la fortuna del proprietario del pastore tedesco, insomma, Brega non sporgerà querela, nonostante con un video abbia documentato la scena.

Un cane arrabbiato, come bisogna comportarsi con loro in luogo pubblico

La legge italiana, a riguardo, richiede ai proprietari di cani di avere sempre a portata di mano una museruola quando si trovano negli spazi pubblici, specie nei luoghi affollati, oltre a condurre l’animale al guinzaglio a prescindere dal tipo di cane. “La responsabilità del proprietario è sia civile sia penale per i danni che vengono causati dal suo animale, anche se era al guinzaglio e se il morso è stato del tutto improvviso”, spiega a riguardo l’avvocata fabrianese specializzata in diritto civile, Chiara D’Ostilio. “Fa fede l’articolo 2052 del codice civile (Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagiona, ndr) e in generale sull’articolo 2043, che stabilisce che chi provoca un danno ingiusto è tenuto al risarcimento — spiega — Le conseguenze legali possono essere il pagamento dei danni alla persona ferita, relative a tutte le spese mediche e agli eventuali danni permanenti, come cicatrici o menomazioni”.

Nel penale, in caso Brega avesse sporto querela, invece, il rischio per il proprietario del cane “avrebbe riguardato l’articolo delle lesioni personali (il numero 582 del codice)”. Che sarebbero state colpose, “perché il padrone non ha scagliato l’animale contro la persona”. Per sporgere querela, il matelicese “avrebbe dovuto recarsi dalle forze dell’ordine o eventualmente fare una segnalazione all’Asl, ma solo dopo aver identificato il proprietario e il cane”.

Riguardo alle pene, infine, D’Ostilio chiarisce: “Se le lesioni sono inferiori a 20 giorni, con la querela presentata, la pena può essere l’ammenda o la reclusione fino a tre mesi. Se la prognosi va da 21 a 40 giorni, si applica l’articolo 583 del codice penale, con reclusione da 3 mesi a 3 anni”. A fare fede è il verbale del pronto soccorso: “In caso di querela — conclude — parte un procedimento penale e ci si può costituire parte civile. Inoltre, una segnalazione all’Asl può far emergere se il cane fosse già stato considerato pericoloso in passato”.