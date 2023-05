Morta Mariella Mengozzi, la direttrice del museo dell’auto aveva lavorato anche in Ferrari

Forlì, 31 maggio 2023 – Addio a Mariella Mengozzi: è morta questa mattina a 60 anni, dopo una lunga malattia, la direttrice del Mauro di Torino, prima donna alla guida del Musei nazionale dell'automobile di Torino.

Nata a Forlì, nella sua carriera ha ricoperto carichi importanti come quello di Retail Director per la Walt Disney Company e poi per la Ferrari, dove si è occupata di Marketing e Pianificazione Strategica.

È stata direttrice della Business Unit Maranello Experience che comprende il Museo Ferrari di Maranello.