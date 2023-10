‘Panini solidali’ per la mensa dell’Antoniano donati dalla Coop aspettando il Mortadella Day

Bologna, 21 ottobre 2023- “La mortadella non è solo il simbolo del territorio bolognese, ma anche un salume che si porta dietro dei valori di coesione sociale: trascende le distinzioni tra persone, le mette con gioia sullo stesso piano e per noi, quindi, diventa oggi una potente rappresentazione di solidarietà, uguaglianza e accoglienza”. Commenta così Enrico Quarello, direttore Csr, comunicazione, relazioni pubbliche di Coop Alleanza 3.0, in occasione del momento di solidarietà organizzato oggi alla mensa Padre Ernesto dell’Antoniano.

Panini solidali per le persone assistite dalla Mensa dell'Antoniano promossa da Coop Alleanza 3.0 in occasione del Mortadella day

Sono stati 40 i chili di mortadella messi a disposizione degli ospiti, (insieme anche a fesa di tacchino pronta da affettare, al fine di favorire la massima inclusività dell’appuntamento) oltre a numerosi panini, all’insegna di un pranzo conviviale e di aggregazione per celebrare l’avvicinamento del “Mortadella Day”, il ‘compleanno’ del tipico salume bolognese, che sotto le Due Ttorri si celebra il 24 ottobre. “Sono sempre di più le persone che si rivolgono a noi, questo mese abbiamo toccato i 290 utenti in un giorno, e la media quotidiana è di 240. Fino a qualche tempo fa, prima della crisi economica, avevamo circa 150 ospiti al giorno. Spesso il lavoro c’è, ma non è retribuito dignitosamente, per questo c’è bisogno di portare avanti queste azioni di solidarietà”, spiega Frate Giovanni Rinaldi dell’Antoniano.

Un’iniziativa che non riguarda solo la nostra città, Coop Alleanza 3.0 ha donato una tonnellata di mortadella a 51 realtà che, in tutta Italia, si occupano di assistere persone che stanno vivendo situazioni di difficoltà. Questa è solo una delle tante attività di sostegno portate avanti dalla Cooperativa: grazie all’iniziativa ‘Dona la spesa’ del 14 ottobre si sono raccolte più di 180 tonnellate di beni di prima necessità destinati a 300 realtà locali; Ma non solo: fino al 29 ottobre gli utenti di EasyCoop potranno continuare a fornire un contributo concreto donando alla Comunità di Sant’Egidio box di generi di prima necessità, semplicemente con un click sul sito o da App.