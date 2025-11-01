L’importanza delle fasce

Giuseppe Tassi
L'importanza delle fasce
Cronaca
CronacaVigilante muore schiacciato da un cancello a Tufara Valle (Benevento)
1 nov 2025
REDAZIONE CRONACA
Vigilante muore schiacciato da un cancello a Tufara Valle (Benevento)

Stava effettuando la consueta ronda nella zona della stazione ferroviaria

Sul posto i vigili del fuoco (foto di archivio Germogli)

Sul posto i vigili del fuoco (foto di archivio Germogli)

Benevento, 1 novembre 2025 – Schiacciato da un cancello: è morto così un vigilante di 55 anni a Tufara Valle, frazione di poco più di mille anime, nel comune di Apollosa (Benevento). La guardia giurata stava effettuando la consueta ronda all’interno della stazione ferroviaria  – chiusa da anni per i lavori di rifacimento dell'intera linea ferroviaria dell'Eav – quando è stato investito dal cancello scorrevole, che per cause da chiarire è uscito dalle guide, schiantandosi al suolo. 

Il 55enne è stato soccorso da vigili del fuoco e ambulanza ma per lui non c’è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri. L’autorità giudiziaria ha aperto un’indagine per chiarire eventuali responsabilità, l’area è sequestrata. 

