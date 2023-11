Msc ora è ottimista: resteremo ad Ancona

"Non abbiamo ancora nulla in mano, ma adesso sono molto più fiduciosa. Msc ha un legame stretto con il porto di Ancona e a confermarlo sono i tanti investimenti dedicati allo scalo dorico in questi anni, non solo per le crociere". Stefania Vago, agente generale del gruppo Msc settore crociere (e anche Snav), mostra ottimismo sull’opportunità che il molo Clementino per le grandi navi da crociera si possa alla fine realizzare. Il progetto, avviato nel 2017 e voluto dall’ex sindaca Valeria Mancinelli e dall’allora presidente dell’Authority Rodolfo Giampieri (oggi a capo di Assoporti), si è arenato a causa del Covid. A non volere quella banchina - esterna al porto, davanti allo stabilimento Fincantieri – resta il sindaco di Ancona, Daniele Silvetti, che ad aprile, in campagna elettorale, aveva firmato un documento di cinque punti con le organizzazioni ambientaliste locali a causa delle emissioni inquinanti. A suffragare la sua scelta anche il rapporto del Pia, il piano contro l’inquinamento del capoluogo, che aveva evidenziato una pessima qualità dell’aria al porto e nel centro città.

Nel frattempo, tuttavia, l’Autorità Portuale di Ancona ha approntato il progetto di elettrificazione di gran parte delle banchine, compresa quella al centro della discordia, fornendo una risposta al tema della sostenibilità ambientale. Lunedì scorso la Commissione comunale per affrontare il tema del Dpss, il Documento di programmazione strategica di cui il Molo Clementino fa parte, ha di fatto confermato il via libera al progetto, nonostante il passaggio al Mit che, al di là dell’allungamento dei tempi procedurali, non dovrebbe fermare l’iter: "Alla luce della Commissione comunale di ieri (lunedì, ndr.) sul Dpss, sono molto più fiduciosa _ conferma Stefania Vago al Carlino dal Marocco _. Prima di arrivare a delle conclusioni, tuttavia, voglio attendere l’iter definitivo del progetto. La grande famiglia Msc nutre un grande affetto per Ancona. Sentimento confermato dagli investimenti fatti negli anni sul porto dorico. Non abbiamo cambiato idea, vogliamo realizzare ad Ancona il nostro hub crocieristico".

