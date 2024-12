Mutande a fuoco mentre è col fidanzato, l'incendio divampa in mezza palazzina

Pesaro, 5 dicembre 2024 – Un gesto impulsivo quanto sconsiderato ha scatenato il panico a Pesaro, martedì sera all’ora di cena. E adesso la protagonista di tale gesto, una donna sulla quarantina, rischia le pesanti conseguenze dell’accusa di incendio doloso. Stiamo parlando del rogo scoppiato in via Confalonieri, in una palazzina di tre piani che si trova praticamente di fronte alla scuola elementare Manzi Olivieri.

La donna e il compagno, un coetaneo, erano in un momento di intimità, nello scantinato della palazzina, che è ad uso dell’uomo, quando è scoppiato un litigio tra i due. Lei allora, in un impeto di rabbia, ha pensato bene di dare fuoco ai propri slip. Pare per manifestare dissenso ad una richiesta particolare dell’uomo.

Purtroppo però le fiamme si sono rapidamente propagate, avvolgendo immediatamente il divano e altri oggetti presenti nella stanza, dando origine a un vasto incendio che ha messo a rischio l'intero condominio: sei famiglie evacuate. L'episodio ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e ha costretto i residenti a rimanere diverse ore fuori casa. La polizia è subito intervenuta sul posto con due volanti, insieme a tre camion dei vigili del fuoco e al nucleo biologico chimico e radiologico, al 118 e all’unità cinofila della guardia di finanza.

Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica esatta dei fatti e le responsabilità.