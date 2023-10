Nel weekend torna ’Leguminaria’

Torna il 13, 14 e 15 ottobre ad Appignano (Macerata), per il 21° anno consecutivo, la manifestazione culturale ed enogastronomica Leguminaria. Si potranno gustare i pasti serviti nelle classiche locande del centro storico dai figuranti abbigliati in costume tradizionale. Gli ospiti potranno assaporare ceci, fagioli e lenticchie cucinati nella maniera tradizionale dalle vergare. Leguminaria è un evento che è cresciuto nel corso del tempo, fino ad ospitare il concorso nazionale denominato “CeramicAppignano” (siamo ormai alla nona edizione) e la mostra d’arte allestita con le opere realizzate dagli artisti ed il convegno ad essa legato. Nel corso della domenica si potrà visitare BorgoCearmica, mostra mercato per le vie del paese e il mercatino delle tipicità. Come ogni anno, musica e spettacoli accompagneranno i visitatori nei tre giorni della manifestazione. Il programma completo è disponibile a questa pagina: http:www.leguminaria.itprogramma.