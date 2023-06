"Nelle Marche la prima valle dell’innovazione"

Il consigliere regionale e membro dell’Ecr, Andrea Putzu (in foto), è stato nominato relatore del parere del Comitato europeo delle Regioni su un approccio politico integrato dell’Ue a sostegno dell’innovazione basata sui territori per la transizione verde e digitale. L’obiettivo principale del parere – si legge in una nota – è di esaminare l’attuazione della nuova agenda europea per l’innovazione, con un’attenzione specifica alle esigenze degli enti locali e regionali, nonché di rafforzare le sinergie tra i diversi livelli di governance e le varie aree e strumenti politici dell’Ue a sostegno delle strategie regionali di innovazione. "Mi piacerebbe molto creare proprio nelle Marche la prima valle regionale europea dell’innovazione in Italia – dice il consigliere Putzu –, con l’obiettivo di rafforzare gli ecosistemi europei dell’innovazione che collegano i territori dell’Unione europea".