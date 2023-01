Torna la neve in Appennino: "Inizia il vero inverno, si può cominciare a sciare"

Bologna, 17 gennaio 2023 – Cime imbiancate sull’Appennino con le stazioni sciistiche dell’Emilia che fanno festa, mentre quelle Romagna sono ancora al palo dato che è la neve lì è caduta sopra i 1.400 metri, mentre le piste a Campigna stanno sotto questa altezza. Sorprende la capacità degli impianti del Corno alle Scale di essere operativi già da sabato se si considera che una decina di giorni fa il comprensorio ha subito un atto vandalico che ha messo fuori uso i 10 cannoni che producevano neve artificiale. Ne sono arrivati altri 8 e già da questa sera saranno in funzione.

Neve al Cimone da ieri mattina: entro il fine settimana tutta la struttura partirà a pieno regime

“Noi montanari siamo fatti così – spiega il sindaco di Lizzano in Belvedere Sergio Polmonari – preferiamo rimboccarsi le maniche piuttosto che piangerci addosso. Sono contento che sia arrivata la neve, non solo per noi ma anche per tutte le altre realtà che vivono di turismo invernale. Nel 2004 abbiamo avuto una situazione simile e la nostra riposta non è mancata, ma non è tempo per guardare alle perdite, ora l’importante è che si possa sciare almeno in questa ultima parte della stagione".

In questo caso la neve è stata davvero provvidenziale dato che nella stazione bolognese dal 3 al 5 febbraio si disputerà la Coppa Italia categoria Master e in quella occasione prenderà vita anche una tappa dell’Ea7 Emporio Armani Winter Tour, una manifestazione che tocca i più prestigiosi comprensori sciistici d’Italia facendo una capatina anche in Svizzera e in Austria.

Se le temperature non si fossero abbassate e se non fosse arrivata questa perturbazione l’evento sarebbe stato a rischio con tutto quello che ne sarebbe derivato, in negativo, per alberghi e altri esercizi commerciali. Seppure in un piccolissimo fazzoletto al Cimone si è sempre sciato ed ora con i fiocchi di ieri l’offerta sarà ampliata, arrivando ad avere entro il fine settimana tutta la struttura a pieno regime.

"E’ importante anche il ritorno delle temperature nelle medie stagionali – spiega il presidente del consorzio invernale del Cimone Luciano Magnani - consentendo così già da domani sera il ritorno in funzione degli impianti d’innevamento programmato per garantire a lungo la fruibilità delle piste. Questa situazione climatica ci dice che l’’inverno è finalmente arrivato e così la neve. Sono, quindi, smentiti coloro che affrettatamente dicevano che non sarebbe più nevicato".

Entusiasmo anche nel reggiano dove gli impianti del Monte Cusna sono pronti a partire ora che finalmente ci sono le condizioni per sovrapporre un manto artificiale a quello naturale. Tutti i comprensori ricordano come questa produzione dovuta ai cannoni sia un valido aiuto nel contrastare la siccità estiva. Solo l’acqua piovana ghiacciata, con il suo lento disgelo è in grado riempire le falde acquifere che andranno poi ad alimentare i torrenti. Viene così sfatato il falso mito che queste strutture sciupino uno degli elementi più importanti per l’ambiente.