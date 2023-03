Nicoletta Saracco morta a 33 anni: era testimonial della lotta al tumore al seno

Nicoletta Saracco è morta a 33 anni dopo una lunga battaglia contro il cancro (foto dal suo profilo Instagram)

Civitanova, 25 marzo 2023 – Dolore a Civitanova per la morte della giovane Nicoletta Saracco. Aveva solo 33 anni e combatteva da tempo contro il tumore al seno, affrontandolo a viso aperto e diventandone una testimonial sui social per la sua battaglia.

Stanotte però alle 3 si è dovuta arrendere. Viveva a Milano e lavorava nel settore della moda. Quattro anni fa aveva scoperto il tumore – giugno 2019 – e da quel momento ogni giorno lo dedicava ad affrontare la malattia con tutta la forza che aveva, attraverso i canali social e con iniziative che l’hanno vista in prima linea anche a Civitanova per raccogliere fondi per la ricerca e per le cure dei tumori. Era una designer e aveva messo anche il suo talento a servizio di questa battaglia. Lascia la mamma Maria Silvia, il babbo Giacomo – ex dipendente comunale – e la sorella Roberta. I funerali saranno lunedì alle 9.30 nella chiesa dei frati Cappuccini di Civitanova Alta.

Una ragazza piena di vita, come la ricordano tanti conoscenti a Civitanova. In una vecchia intervista al nostro quotidiano diceva: “La mia arte, un inno alla vita contro il tumore”. Aveva iniziato a dipingere, raccogliendo fondi per la prevenzione della malattia. Attraverso Instagram voleva arrivare ai giovani.