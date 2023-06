I Nomadi celebrano i loro 60 anni con una festa concerto a Riccione: migliaia di fan

Riccione (Rimini), 11 giugno 2023 – Il sogno si è avverato: sabato sera, per oltre tre ore, I Nomadi hanno trasformato il concerto del loro sessantesimo compleanno in una grande festa con ospiti, tra i quali Mirko Casadei, taglio della torta e migliaia di fan giunti da tutta Italia, dalla Calabria al Veneto, isole comprese. In piazzale Roma ha ondeggiato per loro una grande ola, tra ovazioni, spruzzi di coriandoli, bolle di sapone e cori che hanno riunito tutte le generazioni, dai bambini ai nonni col berretto della storica band di Novellara.

Tanti cuori per i Nomadi (foto Nives Concolino)

E poi, cosa rituale nei loro concerti, tanti striscioni dei fan club di varie regioni. Non è casuale la scelta di Riccione, è qui, per l’esattezza al Frankfurt Bar, che I Nomadi dal 13 giugno 1963, hanno dato il via alla loro carriera con due concerti quotidiani per 77 giorni consecutivi. Un record.

Lo ricorda il cofondatore, polistrumentista e compositore Beppe Carletti, che allora arrivò assieme all’indimenticabile Augusto Daolio e agli altri membri della band non ancora maggiorenni.

“Venire a Riccione per noi che arrivavamo dalla bassa Padana è stato meraviglioso! _ Esclama Carletti che dal 1999 è pure cittadino onorario della Perla dell’Adriatico. Lo racconta anche nel libro “Una voglia di ballare che faceva luce, il romanzo di noi Nomadi” (Compagnia editoriale Aliberti), scritto con Gianluca Morozzi presentato venerdì a Villa Mussolini prima dell’inaugurazione della mostra su Daolio, che resterà aperta al pubblico oggi fino alle 22.

Ieri sera, in un abbraccio collettivo, mentre come in un film nella memoria scorrevano mille fotogrammi di storia, è riesplosa la festa. Anche se come ama ripetere Carletti: “Non si vive di ricordi, ma ricordare i ricordi è meraviglioso” e ancora: “Non vivo di rimpianti, ma dopo sessant’anni dico che, se potessi tornare indietro, vorrei rivivere quell’estate lì”.

“Questa non è la nostra festa: è la vostra festa, di ognuno di voi”, Yuri Cilloni (voce), lo ha rimarcato più volte. L’incalzare dei brani, ventotto in tutto, più le due del giovane rapper di Pinarella di Cervia Djomi (all’anagrafe Domenico Giovanni Pini) che ha aperto la serata, hanno fatto vibrare di note e gioia il nuovo palco dell’estate e l’intero piazzale. E’ stato un crescendo di musica dai nuovi brani Cartoline da Qui, I ragazzi del ponte, Barbanera e Un’altra Rosa, cantata in tandem con Antonella Lo Coco, fino ai classici Tutto a posto, Auschitz, Gli aironi neri, Noi non ci saremo io voglio vivere, e così via, mentre sul maxischermo scorrevano immagini che richiamano l’impegno sociale della band di Novellara. Poi il finale con un corale Io vagabondo, cantato da bambini, giovani e anziani, consapevoli che “sempre azzurra non può essere l'età”, ma anche che “lassù mi è rimasto Dio”. La platea si è infuocata ancora di più quando I Nomadi con Casadei hanno intonato Romagna mia. La sindaca di Riccione Daniela Angelini, sul palco per il taglio della torta commenta: “Per Riccione è un grande onore ospitare questo eventi. La band de I Nomadi ha accompagnato le speranze di diverse generazioni con le sue canzoni, amore impegno sociale”. I proventi della serata vanno a sostegno delle locali sedi dell’Ail e dell’Aism.