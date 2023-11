Non c’è l’ok all’integrativo Iss Facility. Pacchetto di otto ore di sciopero I lavoratori di Iss Facility, azienda in appalto nello stabilimento di Crespellano (BO), scendono in agitazione per il rinnovo dell'integrativo aziendale. La trattativa si è arenata sulla proposta aziendale, motivo dello sciopero di 8 ore.