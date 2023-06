"Non lasciamo Arquata, qui c’è la nostra attività"

ARQUATA DEL TRONTO (Ascoli)

"Dispiace sapere che ci sono persone che non vogliono tornare. Noi non vediamo l’ora di poter rientrare nella nostra abitazione e faremo il possibile per riuscirci". Il messaggio è di Antonello Sassini (in foto con la moglie Rossella), storico parrucchiere della frazione di Piedilama, ad Arquata del Tronto, uno dei paesi devastati dal sisma. Insieme alla figlia Gaia e alla moglie Rossella, Sassini abita in una delle casette del villaggio di ‘Borgo 2’.

Perché ha deciso di restare?

"La mia famiglia è molto legata ad Arquata dove abbiamo la nostra attività. Ma ogni sera torniamo nella nostra casetta". Quando rientrerete nella vostra casa?

"Ci vorrà ancora del tempo. È vero che sono trascorsi sette anni, ma il sisma ha prodotto danni gravissimi".

Perché c’è chi preferisce continuare a percepire il Cas?

"Li capisco, in alcuni casi ci sono persone che non lavorano, quindi non possono fare a meno del Cas. Ma chi ama il proprio paese farà il possibile per tornare. Come nel nostro caso".

Matteo Porfiri