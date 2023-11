Nuova legge urbanistica: "Salvaguardare i territori"

Favorire la rigenerazione urbana attraverso uno sviluppo sostenibile, che contenga il consumo del suolo e privilegi il riuso del già costruito. Sono le finalità della proposta di legge della giunta regionale "Norme della pianificazione per il governo del territorio", che dopo oltre trent’anni revisiona la normativa urbanistica territoriale. L’approvazione definitiva in Consiglio regionale è prevista il 21 novembre (in foto, l’assessore Aguzzi).