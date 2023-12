Nuovi fondi per la ricostruzione: "In Finanziaria altri 1,5 miliardi"

Ultima chiamata, nel 2024, per depositare i progetti di ricostruzione. Ma l’anno che verrà porterà con sé anche un altro cambio di passo: dal 31 marzo, a quanti erano in affitto al momento del sisma, nel 2016, non sarà più corrisposto il Cas (contributo di autonoma sistemazione). Sono alcune delle novità illustrate dal commissario straordinario Guido Castelli, alla luce di quanto stabilito in cabina di coordinamento. "Il 2024 dovrà essere l’anno della presentazione definitiva di tutti i progetti – ha esordito –. Al momento del mio insediamento se ne attendevano 50mila e ne sono stati presentati 29mila. Sono attese quindi ancora 20mila domande di contributo, che contiamo di ricevere entro l’anno". Per chi vive nelle casette Sae e nei Mapre (Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali) la scadenza per la presentazione dei progetti di ricostruzione è fissata al 30 giugno. Stessa data per la ricostruzione produttiva. "È il momento di concentrarsi sempre più sull’accelerazione – ha detto Castelli –. L’anno prossimo è previsto l’affidamento dei lavori per circa 1.500 opere pubbliche. I termini per la presentazione dei progetti saranno marzo per i lavori di importo inferiore a 5 milioni e 300mila euro e il 31 maggio per quelli di importo superiore". Castelli ha poi annunciato la decisione del governo di "aggiungere alla ricostruzione pubblica in Finanziaria un ulteriore miliardo e mezzo di euro di stanziamenti". Quanto alla cessazione dei benefici per gli affittuari, la struttura commissariale ha stabilito come termine per il Cas il 31 marzo. "Dopo oltre sette anni questa misura solidaristica può cessare – ha aggiunto Castelli –, in virtù anche di esigenze di bilancio". I nuclei familiari percettori di Cas, che all’epoca del sisma erano affittuari, sono 1.567, mentre quelli che vivono nelle Sae 748. Quest’ultimi potranno continuare a stare nelle casette pagando un canone di affitto agevolato, pari a quello previsto per l’edilizia residenziale pubblica, ridotto del 30% (la diminuzione si applica fino al primo gennaio 2025). Altro tema caldo è la stabilizzazione del personale sisma. In legge di bilancio, oltre allo stanziamento di 1,5 miliardi per la ricostruzione pubblica, sono previste risorse destinate alla stabilizzazione di 359 dipendenti pubblici, 136 delle Regioni e 223 di Comuni e Province. In particolare, nelle Marche passeranno a tempo indeterminato 204 unità (114 in Comuni e Province, 90 in Regione). Inserita, infine, una nuova disciplina in materia di delocalizzazioni temporanee: gli imprenditori potranno mantenere le strutture temporanee per altri sei anni, e in alcune situazioni anche per sempre, in aggiunta agli edifici ricostruiti. I proprietari di un immobile gravemente danneggiato, sede di attività produttiva, hanno facoltà di presentare una richiesta di trasformazione definitiva della struttura temporanea e di contestuale ripristino, o demolizione, o cessione, al Comune per l’immobile originario.