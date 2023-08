Nuovi Treni Rock: Marche in Viaggio da Ancona Trenitalia ha inaugurato tre nuovi treni ecologici, sicuri e confortevoli a Ancona, con partenza per Rimini, Ascoli e Fabriano. Offrono posti a sedere per 465 persone e possono ospitare fino a 900. Un servizio aggiuntivo per la linea adriatica.