Nuovo codice della strada, multe e polemiche. Cosa ne pensate? Il sondaggio

Bologna, 17 dicembre 2024 – Il nuovo codice della strada è in vigore da poche giorni e fioccano già le prime multe, complice anche la massiccia operazione speciale di controlli disposta a livello deciso a livello europeo per proteggere l’esodo natalizio in sicurezza. C’è chi rimane impigliato nelle magli più strette delle sanzioni per chi guida con un tasso alcolemico oltre il consentito e chi invece sulle nuove norme di chi guida il monopattino.

Le nuove norme prevedono anche il pugno duro per chi guida sotto gli effetti di stupefacenti: cambiano i test e si inaspriscono le punizioni. Proprio su questo versante si è scatenata un aspro dibattito tra il rocker Vasco Rossi e Matteo Salvini, ministro dei Trasporti.

