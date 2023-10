Olidata vince gara Cdp per gestione dati

Il gruppo Olidata, tramite la sua controllata Sferanet Srl, si è aggiudicato l‘accordo quadro dal valore di 3,6 milioni a procedura aperta indetta da Cassa Depositi e Prestiti. "L‘oggetto dell‘appalto - spiega una nota Olidata - riguarda la piattaforma di gestione dei Big Data attualmente presente presso l‘amministrazione, con l‘obiettivo di contribuire fattivamente all‘ ottimizzazione delle informazioni. Il gruppo continua ad essere punto di riferimento per le amministrazioni italiane nei confronti delle principali tecnologie internazionali. Questo risultato conferma ulteriormente la leadership e la strategicità dell‘azienda, in un settore chiave come quello del Data Management".

Nella foto, l’azionista di maggioranza Cristiano Rufini.