Omicidio in stazione a Reggio Emilia, al via esami del Ris

Reggio Emilia, 19 luglio 2023 - Si faranno nuovi accertamenti investigativi sull'omicidio di Mohamed Alì Thabet, il 18enne ucciso nella notte tra il 30 e il 31 maggio nella stazione ferroviaria. Domani mattina i carabinieri del Ris (Reparto investigazioni scientifiche) di Parma saranno incaricati di fare analisi su alcuni reperti trovati il giorno della morte. Nell'indagine coordinata dal pubblico ministero Giulia Galfano, il tunisino 22enne Hadi Trabelsi, arrestato venerdì sera dai carabinieri del nucleo investigativo e degli agenti della squadra mobile della questura, è accusato di omicidio volontario. 'Non volevo uccidere. Quella sera ero sott'effetto di droga e alcol: abbiamo litigato e gli ho dato una coltellata. Poi ho avuto paura e sono scappato': sono queste le parole che il giovane indagato ha pronunciato davanti al gip Dario De Luca, ammettendo la propria responsabilità martedì nel corso dell'interrogatorio di garanzia. Difeso di fiducia dall'avvocato Mattia Fontanesi, lui ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee. 'Quella sera ero alterato dalle sostanze - ha raccontato -. Ho litigato con Thabet perché lui aveva venduto la mia bici e mi doveva soldi che non mi aveva dato'. La lite è degenerata in un'aggressione, avvenuta sul binario 1, che ha avuto conseguenze estreme: 'Io gli ho dato una coltellata e Alì è caduto a terra. Lui mi ha detto: 'Chiamo i carabinieri'. A quel punto sono fuggito e ho trascorso la notte dormendo in un casolare abbandonato. Poi sono andato in Francia'. Secondo la ricostruzione investigativa, dopo il delitto il giovane si era disfatto degli abiti sporchi di sangue e aveva preso un treno in direzione Marsiglia: è stata subito avviata la collaborazione con la polizia della città francese per cercare il 22enne che, forse sentendosi braccato, ha deciso di rientrare in Italia. Ma ad attendere Trabelsi, tornato dopo 45 giorni di latitanza sul luogo del delitto, in stazione, c'erano le forze dell'ordine. 'Per me era stato solo un litigio: non volevo ucciderlo. Conosco bene la stazione ferroviaria, sapevo che c'erano telecamere. Poi ho deciso di tornare a Reggio - ha detto ieri - perché volevo costituirmi'. Parole, le sue, che vogliono accreditare la versione che la morte sia stata una conseguenza andata oltre la sua volontà, e cioè che sia stato un omicidio preterintenzionale. Secondo l'avvocato difensore Mattia Fontanesi, . Ora il 22enne si trova nel carcere della Pulce, dove il suo legale gli ha fatto visita ieri, con l'asssistenza di un traduttore perché lui non parla italiano. Intanto mercoledì scorso sono state ascoltate davanti al giudice quattro persone nella forma dell'incidente probatorio: la loro versione, che conferma quanto da loro già dichiarato agli inquirenti, è stata così cristallizzata come prova in vista del processo. Dopo l'interrogatorio, l'avvocato aveva anche annunciato l'intenzione di approfondire anche la sua condizione mentale: 'Visto lo stato alterato in cui lui ha agito, chiederò che sia sottoposto a una perizia psichiatrica per verificarne la capacità di intendere e di volere'.