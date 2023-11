Ondata di maltempo nelle Marche. Disagi a Senigallia, code in A14

SENIGALLIA (Ancona)

Ancora maltempo nelle Marche, soprattutto ad Ancona e nel territorio della provincia. Nel territorio di Senigallia, in particolare, si sono registrati rallentamenti della circolazione stradale per la pioggia e qualche criticità lungo le strade cittadine. Code si sono formate anche nell’autostrada A-14, sulla carreggiata in direzione sud, sempre dovute alla perturbazione in transito, che ha costretto centinaia di mezzi pesanti e di autovetture a incolonnarsi e a procedere a passo d’uomo proprio all’altezza dello svincolo di Senigallia, anche per la presenza di cantieri autostradali. Rallentamenti, anche se meno pronunciati, si sono avuti anche in prossimità dello svincolo di Montemarciano. Nel centro storico di Senigallia, colpita a settembre dell’anno scorso dall’alluvione che causò tredici vittime e ingentissimi danni e costantemente in allerta in occasione di forti precipitazioni, è rimasto chiuso il sottopasso di via Dogana vecchia, di fianco al corso del fiume Misa, per la presenza di acqua e fango sulla carreggiata, mentre il litorale è stato sferzato da forti raffiche di vento, che hanno agitato il mare Adriatico. Numerosi i rami caduti sul lungomare senigalliese, anche se non si sono registrati da questo punto di vista criticità o grossi disagi per la circolazione stradale. L’ondata di maltempo è andata esaurendosi nel corso della giornata: i messaggi di allertamento per criticità idraulica, idrogeologica e per vento annunciavano decisi miglioramenti nel corso del pomeriggio. Anche ad Ancona è piovto in giornata senza per ora causare, però, particolari problemi.

red. cent.