Orario treni invernale 2023: un nuovo collegamento ‘rock’ tra Bologna e Milano

Bologna, 4 dicembre 2023 – Un nuovo treno tra Bologna e Milano. Sui binari dell'Emilia Romagna debutta il Rock in doppia composizione, un unico convoglio formato da due treni per un'offerta totale di oltre 1.200 posti a sedere.

E' il nuovo servizio che Trenitalia Tper ha messo a disposizione di numerosi viaggiatori che scelgono il treno come mezzo per spostarsi, per lavoro o magari per turismo. Il 2023 ha confermato questo trend in crescita, con oltre 36,5 milioni di passeggeri nei primi 10 mesi di questo 2023 (+22% rispetto al 2022), di cui oltre 10 milioni solo in estate. Già, l'estate, proprio quando il treno Rock che collegherà Bologna e Milano vedrà estendere il proprio raggio anche alla Romagna, alimentando il turismo in riviera.

Le novità

Dal 10 dicembre, poi, partirà l'orario invernale, con il cambio delle corse. Sarà anche l'occasione per Trenitalia di migliorare il proprio servizio, introducendo alcune novità. In Emilia Romagna, oltre al nuovo Rock, sono previste più corse tra Bologna e Prato nei giorni festivi (previsti fino a 4 treni in fascia pomeridiana e un aumento dei collegamenti diretti fra Parma e La Spezia (che passano da 19 a 28).

Il servizio passeggeri può contare poi anche su un nuovo info point inaugurato di recente nella stazione di Bologna Centrale.

E’ confermato invece il servizio treno+bus per il Museo Ferrari di Maranello (Mo). Quattro le partenze previste con shuttle elettrici dedicati, a disposizione di chi arriva a Modena in treno. Sul sito di Trenitalia Tper è possibile acquistare il biglietto combinato indicando come destinazione finale Maranello Museo Ferrari.

Cambiamenti anche sulla linea Reggio-Ciano, con un nuovo orario e un servizio più regolare, per venire incontro anche alle esigenze dei pendolari. “Con il nuovo orario- afferma l’assessore regionale a Trasporti e Infrastrutture Andrea Corsini - si è cercato di dare anche risposte alle richieste delle persone, in particolare sulla Reggio-Ciano, dove il nuovo orario è stato frutto del confronto e la collaborazione con il comitato pendolari, le scuole e l'agenzia per la mobilità di Reggio Emilia, che ringrazio, e sulla linea pontremolese, dove oltre ad aumentare i collegamenti si è reso più capillare il servizio di assistenza clienti”.

Le esigenze dei viaggiatori

“Continua l’impegno della Regione e il costante confronto con Trenitalia Tper per garantire un’offerta il più possibile ampia e adeguata alle esigenze dei viaggiatori – ha continuato Corsini – Gli sforzi compiuti per rinnovare il 90% della flotta dei treni, eliminare le criticità sulle linee e migliorare il servizio per i passeggeri, sono un buon esempio. Con risultati che vengono premiati dai viaggiatori che scelgono sempre più il ferro anche per il turismo e il tempo libero, a favore di una mobilità più sostenibile e meno impattante sul territorio”.