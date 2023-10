"Orte-Falconara: tolti 2,5 miliardi. C’è il taglio definitivo dei fondi"

"Se la giunta regionale non fosse impegnata solo nel risiko delle poltrone, farebbe sentire la sua voce per denunciare il taglio definitivo delle risorse destinate alla Orte-Falconara". Lo dicono i deputati del Pd Irene Manzi e Augusto Curti. "L’esecutivo, infatti, taglia 2,5 miliardi di euro alle infrastrutture del centro-sud e ammette che non saranno reintegrati nella prossima legge bilancio".