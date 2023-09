Parte dall’Azerbaijan la promozione mondiale

Ha preso il via dall’Azerbaijan la promozione internazionale di Macfrut 2024, fiera in programma al Rimini Expo Centre dall’8 al 10 maggio. La missione è stata organizzata dall’Università Italo-Azerbaigiana nata nell’ambito di un rapporto di cooperazione tra alcune università italiane. In foto, il presidente di Macfrut, Renzo Piraccini.