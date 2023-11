Passaporto digitale del lusso, Tod’s valorizza il marchio

SANT’ELPIDIO A MARE (Fermo)

Tod’s entra nel consorzio Aura Blockchain, la cui mission è creare uno standard tecnologico per l’industria del lusso e migliorare l’esperienza del cliente. Una collaborazione con i più prestigiosi marchi del lusso che è in grado di fornire a Tod’s la tecnologia blockchain del Digital Product Passport (Passaporto Digitale di Prodotto)che, in questo primo step, garantisce autenticità e trasparenza della iconica borsa Di Bag. Il Consorzio nasce dalla collaborazione dei più prestigiosi marchi del lusso (tra cui Lvmh, Prada Group, Cartier) nell’ambito dell’innovazione e utilizzo della tecnologia blockchain. Entrare a farne parte, conferma la volontà del gruppo del lusso di Diego Della Valle di esplorare da protagonista nuove strategie per lo sviluppo digitale del marchio, di avviarsi nella nuova era del lusso digitale. Il Ddp è una soluzione innovativa grazie alla quale la Di Bag, borsa customizzata di Tod’s, viene collegata digitalmente a un token di tracciabilità immutabile che consente ai clienti di avere la garanzia dell’autenticità delle borse, di accedere a certificati di proprietà, di prodotto e sostenibilità, a informazioni sulla artigianalità e sui processi di produzione, e di godere di vantaggi esclusivi. "Siamo entusiasti di far parte di questo percorso di formazione con Aura Blockchain Consortium – commenta Carlo Alberto Beretta, General Brand Manager di Tod’s – perché ci consente di migliorare il rapporto con le nostre community".

Marisa Colibazzi