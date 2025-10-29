Patente agli anziani, quali sono le regole in Italia e come possono cambiare

Treviso, 29 ottobre 2025 – Con il suo Suv è finito contro un bus di linea pieno di studenti, ed è morto. Germano De Luca, 85 anni di Fregona (Treviso), aveva la patente sospesa eppure stamattina era alla guida della sua grossa auto coinvolta nell’incidente Di Oderzo, nel Trevigiano. Una tragedia “che ci colpisce tutti, perché riguarda sia un decesso stradale che numerosi studenti e un autista spaventati e feriti — commenta il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon — Non posso che portare massimo cordoglio da parte della Provincia ai famigliari della vittima, e massima solidarietà ai feriti. Proprio qualche settimana fa abbiamo firmato un Protocollo con il Centro Studi e l’Ulss 2 per la formazione degli over 65 in ambito di sicurezza stradale, la prevenzione è fondamentale. Oggi però ci stringiamo tutti insieme nel dolore per quanto avvenuto, senza mai abbassare la guardia per quanto riguarda la strada”.

Fregona (Treviso): un automobilista di 85 anni, Germano De Luca, ha perso la vita

L’incidente ha riacceso il dibattito sulle norme italiane riguardanti il rinnovo della patente in età avanzata. Il Governo sta valutando modifiche alle regole, come confermato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale pur tutelando il diritto alla mobilità degli anziani.

Anziani alla guida, cosa prevede oggi la legge

La patente di guida deve essere rinnovata a scadenze diverse a seconda della categoria posseduta e dell’età del conducente. Per le patenti AM, A, B, BE: fino a 50 anni il rinnovo è ogni 10 anni; da 50 a 70 anni ogni 5 anni; da 70 a 80 anni ogni 3 anni; oltre 80 anni ogni 2 anni. Il rinnovo consiste in una visita medica, non in un esame teorico o pratico, salvo eccezioni.

Le patenti speciali AMS, A1S, A2S, AS, B1S e BS richiedono sempre il via libera della Commissione medica locale ogni 5 anni fino a 70 anni. Le patenti C1, C1E, C, CE (camion) si rinnovano ogni 5 anni fino ai 65 anni, e ogni 2 anni dopo, con visita obbligatoria in Commissione medica locale. Per D1, D1E, D, DE (autobus e pullman), la frequenza è ogni 5 anni fino ai 70, ogni 3 anni fino agli 80, e ogni 2 anni oltre gli 80.

Cosa potrebbe cambiare: esami teorici e pratici dopo gli 80 anni

Il Governo sta valutando esami teorici e pratici obbligatori dopo gli 80 anni, insieme a criteri medico-funzionali più severi.

Un emendamento del Partito Democratico, già bocciato, sarà ripresentato come proposta di legge.

Associazioni dei consumatori e sindacati dei pensionati invitano alla prudenza, sottolineando che la mobilità resta un diritto, e chiedono controlli rigorosi basati su criteri medici e non solo anagrafici.

Possibili scenari includono l’introduzione di esami, la revisione delle valutazioni cognitive e un maggiore ruolo delle Commissioni mediche locali, con distinzione tra guida urbana e extraurbana.

Le novità europee sulle patenti

Il Parlamento europeo ha approvato la revisione delle norme sulle patenti. Tra le principali novità: validità fino a 15 anni per le patenti A e B, 5 anni per camion e autobus; possibilità per gli Stati membri di introdurre controlli più severi dopo i 65 anni; introduzione della patente digitale utilizzabile su smartphone, senza perdere il diritto alla versione cartacea. L’esame teorico dei nuovi conducenti comprenderà domande su angoli ciechi, sistemi ADAS, apertura sicura delle portiere e distrazioni da smartphone, con attenzione particolare a pedoni, bambini e ciclisti. Visite mediche obbligatorie, inclusi esami visivi e cardiovascolari, prima del rilascio o rinnovo; possibilità di autovalutazioni per le categorie A e B. Per i neopatentati, arriva un periodo di prova di almeno due anni, con sanzioni più severe per infrazioni gravi. La guida di camion sarà possibile dai 18 anni e autobus dai 21, con certificato di abilitazione professionale. Inoltre, ritiro, sospensione o limitazioni della patente saranno comunicati in tutta l’Unione europea, impedendo di aggirare le sanzioni cambiando Paese.

Le norme entreranno in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue. Gli Stati avranno tre anni per il recepimento e uno per l’attuazione operativa.

Il caso di Treviso, pur tragico, potrebbe quindi accelerare una revisione della sicurezza alla guida per gli anziani, tra normativa nazionale e direttive europee.