Patto per la sicurezza nel porto di Ancona

"Modello territoriale di intervento integrato in materia di salute e sicurezza nell’area portuale di Ancona". Inail Marche e Autorità di sistema portuale del mare Adriatico centrale hanno sottoscritto un’intesa per realizzare un progetto che ha l’obiettivo di fornire alle imprese che operano nell’area portuale degli strumenti metodologici di supporto al processo di autovalutazione, alla gestione dei rischi e all’organizzazione delle attività aziendali nel ciclo produttivo locale. L’intesa, sottoscritta da Inail Marche e Autorità di sistema portuale, fa seguito all’accordo, stipulato ad aprile, per la crescita di una cultura della sicurezza in ambito portuale tra l’Inail, il ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Assoporti. Alla firma è seguita un’iniziativa di presentazione dei contenuti. Ad Ancona si è infatti svolto il "Forum della prevenzione Made in Inail", dedicato alla sicurezza sul lavoro nella realtà portuale, al quale hanno partecipato anche il presidente Inail, Franco Bettoni (nella foto), e il vice ministro Edoardo Rixi.