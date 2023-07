Paura sul Conero: sindaco disperso per ore

SIROLO (Ancona)

Il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella, è stato disperso ieri, per diverse ore nella zona del Passo del Lupo dove si era diretto per bloccare alcuni turisti che si erano avventurati in un tratto molto pericoloso e vietato da una ordinanza firmata dallo stesso primo cittadino, una sua crociata in nome della sicurezza. Sono state ore di ansia e la paura è stata tanta, e c’è stato anche chi ha temuto di non ritrovarlo vivo. Vigili del fuoco, Capitaneria di porto, Croce rossa, Cai e Carabinieri. Tutti impegnati nelle ricerche: è stata setacciata una maxi porzione del Conero, e non solo. Finché verso le 17 il sindaco è stato ritrovato. La zona del Passo del Lupo è irraggiungibile al telefono e il primo cittadino non è riuscito a indicare il suo percorso. Quando è stato raggiunto, Moschella era quasi disidratato a causa della forte ondata di calore.

Con il gommone è stato trasportato al porto di Numana. Sul posto è arrivata l’ambulanza della Croce Bianca e l’automedica di Osimo. Lo stesso primo cittadino, 56 anni, ha rassicurato i soccorritori. Stava bene, era accaldato ma non è stato ritenuto necessario il trasporto all’ospedale di Torrette. "Ho deciso di fare una lunga passeggiata. Scherzi a parte, per fortuna è andato tutto bene" dice Moschella. Il sindaco, che era attrezzato per il sopralluogo e con scarpe da trekking, ha raccontato di avere visto una corda pendere nella parte finale del Passo del Lupo e di essere andato a tagliarla: alcuni giovani che erano in spiaggia lo hanno avvisato che altri ragazzi stavano scendendo lungo il sentiero. Così Moschella si è avventurato fino in cima, dove ha trovato altri giovani che gli hanno parlato di un altro gruppo a metà percorso. Il sindaco è sceso di nuovo, passando per una deviazione particolarmente ripida e tagliando tutte le corde piazzate da escursionisti. Ma il sopralluogo si è prolungato e non è riuscito a mettersi i contatto con la moglie perché in quell’area non c’è campo per i telefoni cellulari e anche le comunicazioni via radio sono difficili.

"Il Passo del Lupo – spiega il sindaco – è uno stradello di montagna, non va percorso, è per escursionisti esperti. Mi dispiace ma non me la sono sentita, per quei ragazzi, di tornare indietro sapendo che erano lì, senza avvisarli del pericolo che correvano".

Silvia Santini