"Per i fondi europei questa fase è cruciale"

"Siamo in una fase cruciale. Da una parte stiamo procedendo spediti verso la chiusura della programmazione Fse 2014-20, che complessivamente ha visto l’impiego di circa 287 milioni e la piena attuazione di tutte le misure previste; dall’altra, stiamo progressivamente lanciando le azioni della programmazione Fse+ 2021-27, in cui il budget a disposizione ammonta a circa 296 milioni da destinare a settori di intervento strategici: occupazione, istruzione e formazione, inclusione sociale e giovani. Su queste risorse (il 40% è già stato attivato) la Regione fa molto affidamento". Lo ha detto l’assessore regionale Goffredo Brandoni (foto), che ha presieduto il comitato di sorveglianza del Pr Marche Fse+ 2021-2027 e del Por Marche Fse 2014-2020, riunito ieri ad Ancona. Dalla Regione ricordano che il Cds è un organo previsto dalla normativa comunitaria sui fondi strutturali in cui sono rappresentati la commissione europea, l’autorità di gestione, la Regione, le principali istituzioni nazionali e regionali competenti per materia e gli stakeholder operanti nel contesto socio-economico di riferimento: suo compito principale è di monitorare l’attuazione del programma e valutarne l’avanzamento rispetto agli obiettivi.