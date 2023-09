Pesaro, via Matteotti si tinge di blu nella giornata internazionale della lingua dei segni

Pesaro, 22 settembre 2023 – Via Matteotti domani si colorerà di blu: si celebra infatti sabato 23 settembre la ‘Giornata Internazionale della lingua dei segni’, indentificata col colore blu negli eventi ad essa dedicati. “Domani al calar del sole – spiega l’assessore alla Coesione con delega alla Salute Maria Rosa Conti – via San Francesco e la fontana di piazzale Matteotti si tingeranno di blu tramite un’illuminazione di quella tonalità. La data del 23 settembre è stata scelta dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite per ricordare ogni anno al mondo la necessità di riconoscere, promuovere e proteggere le oltre 200 differenti lingue dei segni nel mondo, evidenziando la necessità di prevedere servizi sempre più accessibili a tutti. Vogliamo essere una città sempre più inclusiva, un territorio più accessibile è anche più attrattivo”.

Il Comune di Pesaro risponde dunque presente alla richiesta dell’Ente Nazionale per la Protezione e Assistenza dei Sordi, che per questa edizione 2023 ha auspicato che il mondo possa rendersi conto del senso di comunità e appartenenza, dell'unità generati dalle lingue dei segni. Spiega l’Ente: “La WFD, la Federazione Internazionale delle Persone Sorde di cui siamo membri, ha lanciato la sfida ‘Blue Light for Sign Languages’ per rendere più forte il nostro messaggio e unire il mondo, i suoi cittadini, le comunità e le società attraverso la luce blu”.