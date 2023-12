Peste suina africana, 5 milioni dalla Regione

Dalla Regione Emilia-Romagna arrivano nuove risorse per prevenire il contagio da peste suina africana da parte della fauna selvatica negli allevamenti di maiali. È quanto prevede un bando uscito in questi giorni e che stanzia 5 milioni a sostegno degli imprenditori agricoli e allevatori per l’acquisto di recinzioni antintrusione e altri strumenti efficaci nel contrasto della malattia. "Con questo bando – spiega l’assessore regionale all’agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi (foto) – diamo modo di ridurre i rischi contagi".