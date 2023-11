Peste suina africana: cos'è e quali sono i sintomi negli animali

Bologna, 10 novembre 2023 – Con il primo caso di peste suina africana registrato in Emilia Romagna, più in provincia di Piacenza dove è stata rivenuta una carcassa infetta di cinghiale, è necessario spiegare cosa è, quanto è pericolosa e quali sono i sintomi per riconoscerla.

Peste suina africana: i sintomi negli animali per riconoscerla

La peste suina africana: cos’è

Si tratta di un’infezione virale che colpisce i suini domestici e selvatici, altamente infettiva, che può portare alla morte degli animali colpiti. Non può in nessun modo essere trasmessa all’uomo, né attraverso il contatto diretto con animali malati, né tramite alimenti di origine suina. Viceversa, è l’uomo a poter essere veicolo di contaminazione per l’animale.

Questo virus dal momento che è incapace di stimolare la formazione di anticorpi neutralizzanti, rende complicata la preparazione di un vaccino.

Come si trasmette

Cinghiali e suini si possono contagiare attraverso:

il contatto con un animale infetto, compreso il contatto tra suini che pascolano all’aperto e cinghiali selvatici;

con un animale infetto, compreso il contatto tra suini che pascolano all’aperto e cinghiali selvatici; ingestione di carni o prodotti a base di carne di animali infetti: scarti di cucina, broda a base di rifiuti alimentari e carne di cinghiale selvatico infetta (comprese le frattaglie);

di carni o prodotti a base di carne di animali infetti: scarti di cucina, broda a base di rifiuti alimentari e carne di cinghiale selvatico infetta (comprese le frattaglie); un contatto con qualsiasi oggetto contaminato dal virus, come abbigliamento , veicoli e altre attrezzature;

, veicoli e altre attrezzature; morsi di zecche infette. Questa è una modalità di trasmissione di minore rilevanza in Europa, in quanto la specie di zecca interessata (O. erraticus) non è presente in maniera uniforme in tutto il continente.

Tuttavia le modalità più rilevanti di diffusione per la malattia sono:

la circolazione di animali infetti;

i prodotti a base di carne di maiale contaminata;

lo smaltimento illegale di carcasse.

Il facile contagio è dovuto anche dal fatto che, all’esterno, può rimanere vitale anche fino a 100 giorni sopravvivendo all'interno dei salumi per alcuni mesi o resistendo alle alte temperature. Nel sangue prelevato è rilevabile fino a 18 mesi.

I sintomi principali

Gli animali colpito dalla peste suina africana presentano:

febbre;

perdita di appetito;

debolezza del treno posteriore con conseguente andatura incerta;

difficoltà respiratorie e secrezione oculo-nasale;

costipazione;

aborti spontanei;

emorragie interne;

emorragie evidenti su orecchie e fianchi.

La presenza del virus nel sangue dura dai 4 ai 5 giorni. Dopo la guarigione, l’animale, può restare portatore del virus per circa un anno, giocando dunque un ruolo fondamentale per la persistenza del virus nelle aree endemiche e per la sua trasmissione.

Quanto è sicuro mangiare carne

Come riporta il sito del Ministero della salute, i prodotti a base di carne suina possono essere consumati in sicurezza, in quanto il virus della peste suina non è trasmissibile all’uomo. Tuttavia i rifiuti devono essere correttamente smaltiti.

La movimentazione di suini vivi e prodotti suini, inclusi i sottoprodotti, è consentita in deroga e solo previa esecuzione favorevole di rigidi controlli sanitari. Inoltre, al di fuori delle zone infette, i suini inviati al macello vengono sottoposti a visite pre e post macellazione che assicurano in caso di sospetto l’eliminazione degli animali dalla catena alimentare.

Il numero verde

L’ordinanza regionale dell’Emilia Romagna prevede che chiunque veda una carcassa di cinghiale è tenuto ad informare il servizio veterinario dell’Azienda Usl competente per consentire che vengano effettuati i test. Il numero unico regionale 051.6092124 inoltrerà la chiamata alla Azienda Usl competente per il territorio.