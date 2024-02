Peste suina: tre commissari governativi ed Esercito per fermare il contagio

Bologna, 15 febbraio 2024 – "In queste ore saranno nominati tre subcommissari, oltre al commissario nazionale. Uno di questi, che proviene dalla Difesa, organizzerà i primi militari già messi a disposizione per sostenere e aiutare attivamente nel contrasto alla peste suina".

La peste suina minaccia anche gli allevamenti

Lo ha annunciato il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Francesco Lollobrigida, questa mattina a Piacenza Expo per l'inaugurazione di Tomato World. "Abbiamo chiesto di trattare il tema come una pandemia perché i focolai di questo tipo possono riguardare oggi l'Italia e domani altre nazioni - ha aggiunto Lollobrigida - serve quindi un lavoro fatto in sinergia con un investimento dell'Unione europea".

I casi in Emilia Romagna

L’Emilia è uno dei territori più caldi sul fronte della diffusione della peste suina, ma ci sono focolai anche in Lombardia e Liguria.

Proprio a fine gennaio è stato confermato il primo caso in provincia di Parma, nei boschi del Comune di Tornolo, vicino al confine con la Liguria. Nel Piacentino sono stati già diverse le carcasse di ungulati positive al virus che – va ricordato – non può essere trasmesso all’uomo che, al contrario può esserne vettore. La sua grande pericolosità sta nella sua rapida diffusione tra gli animali, con la possibilità che arrivi anche agli allevamenti di suini.

L’appello della Regione: stato di calamità

L’assessore regionale all'Agricoltura, Alessio Mammi, assieme al collega alla Salute, Raffaele Donini, ha scritto una lettera in cui si chiede al Governo una dichiarazione di stato di calamità naturale, "per consentire alle produzioni che rientrano nelle zone di restrizione - allevamenti e aziende della trasformazione che subiscono i primi effetti della diffusione del virus - di accedere a benefici fiscali previsti dalla legge in casi di calamità, quali agevolazioni e sospensioni dei mutui o misure rivolte ai lavoratori".