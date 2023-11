Piacenza, bambino di 8 anni afferra un coltello e minaccia la maestra dopo un rimprovero: “Volevo colpirla”

Piacenza, 11 novembre 2023 – La maestra rimprovera un alunno di 8 anni, lui afferra un coltello e la minaccia. “Volevo colpire la maestra”, avrebbe detto il bambino dopo essere stato disarmato da un’altra insegnante che ha assistito alla scena da choc. È successo nella mensa di una scuola elementare alla periferia di Piacenza: il piccolo ha usato il coltello da tavola.

Non è il primo caso di violenza: nella stessa classe si sarebbero già verificati altri episodi di bambini aggressivi e con atteggiamenti sopra le righe. Preoccupati i genitori dell’istituto piacentino, che si trova alla periferia della città. Scuole e famiglie in allarme: sono stati indetti dei confronti urgenti tra i rappresentanti di genitori, il corpo docente e la dirigente scolastica per capire come arginarli l'escalation di violenza all’interno tra i banchi.