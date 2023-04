Giallo a Piacenza, trovato cadavere in un campo

Piacenza, 23 aprile 2023 - Mistero su un cadavere trovato in un campo nel tardo pomeriggio di ieri, vicino a Piacenza: indagano i carabinieri.

Al momento si sa soltanto che si tratta di un uomo i cui resti, trovati per caso da un agricoltore che tagliava l'erba, erano in avanzato stato di decomposizione in un fosso di circa due metri non lontano dalla strada provinciale di Turro.

Sul posto per le indagini, insieme al medico legale della Procura, i carabinieri del Nucleo investigativo e il comandante della Compagnia di Piacenza Giancarmine Carusone.