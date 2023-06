Piacenza: ventenne muore per un colpo di pistola. Uomo barricato per ore

Piacenza, 3 giugno 2023 – Giallo a Ponte dell'Olio, in provincia di Piacenza: un giovane di circa vent’anni, probabilmente di origine albanese, è stato soccorso ieri sera all’interno di un appartamento in via Rossi. A chiamare i sanitari sono stati alcuni vicini che hanno sentito un colpo di pistola venire dall’appartamento. Medici e infermieri hanno cercato di trasportare il ragazzo, gravissimo, fino al luogo dove era già atterrato l’elicottero sanitario, ma non è deceduto lungo il breve viaggio, nonostante i tentativi di rianimazione.

Leggi anche: Diciottenne ucciso a Reggio Emilia per 20 euro

Nella stessa casa, un uomo si è barricato per ore un uomo che poi si è arreso dopo una trattativa con i carabinieri che lo hanno preso in custodia.

Ora la scientifica dei carabinieri è al lavoro per cercare di ricostruire cosa sia accaduto: non è ancora chiaro se si tratti di un omicidio o di un incidente.

Notizia in aggiornamento