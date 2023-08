Pianeta scuola La nuova direttrice: "Marche al top ma no ai contrasti"

di Nicolò Moricci

Si chiama Donatella D’Amico, ha 58 anni e viene da Avezzano, in Abruzzo. Le Marche, la nuova direttrice generale dell’Usr, l’ufficio scolastico regionale, le conosce bene. Di questa terra apprezza non solo l’"eccellente sistema scolastico, a cui ambisce tutto il mondo", ma anche la cucina: "I piatti di mare, ma pure la carne dell’entroterra, comprese le olive all’ascolana". Una dirigente che, dice, farà dell’ascolto la sua arma più potente. D’Amico parla di "alleanza tra scuola e territori, mettendo al centro gli studenti". Succede a Marco Ugo Filisetti: ""Lo incontrerò a breve per il passaggio di consegne". Tre lauree (lettere, psicologia e pedagogia), un master e un passato nel mondo della scuola (in cui è inserita dall’età di 25 anni), D’Amico ha appena lasciato la dirigenza dell’Edisu, l’Ente per il diritto allo studio universitario del Piemonte.

Dottoressa D’Amico, dobbiamo chiamarla direttore o direttrice?

"Questo è un ruolo ed io esprimerò la mia funzione sia che la si declini al femminile sia che lo si faccia al maschile. Il linguaggio di genere è rilevante, ma andiamo oltre. Sono altre le cose importanti".

Quali?

"L’entusiasmo e la passione che vedo nella scuola marchigiana". Qual è il suo stato di salute?

"Sono arrivata tre giorni fa, sto girando per gli uffici. Ho iniziato da Ascoli, poi Macerata, Ancona e Pesaro. Negli anni, anche in virtù degli incarichi professionali ricoperti, ho viaggiato e ho capito che la scuola marchigiana è apprezzatissima. Non solo in Italia, ma a livello internazionale". Cioè?

"Le Marche sono un eccellente punto di riferimento. La realtà delle scuole montessoriane è un unicum e servirà ascolto per consolidare ciò che già c’è. Penso alle sperimentazioni dello Scocchera, ma anche alla piattaforma dell’orientamento, che avvicina mondo della scuola e mondo del lavoro o dell’università. E dal prossimo anno ci sarà la sfida del dimensionamento. Il ministro intende ottimizzare la scuola, evitando gli istituti senza presidi o direttori amministrativi. Noi cercheremo di collaborare affinché la qualità sia garantita e non si chiudano scuole là dove esse siano, ad esempio, un indispensabile punto di riferimento".

Se diciamo sisma?

"Rispondo resilienza. Quella dimostrata dalle scuole del cratere marchigiano".

Ora c’è il Pnrr.

"Servono competenze sempre maggiori delle segreterie scolastiche e dei direttori. Su questo, lavoreremo".

E poi?

"Le alleanze fra scuole e territorio. Senza dimenticare i sindacati, che devono essere di supporto. Con la contrapposizione, non si costruisce nulla. È con l’alleanza che si va avanti. Cercheremo di fare grandi cose, confido in una forte rete".

Sta visitando gli uffici. La prima cosa che fa quando entra? "Guardo negli occhi non solo i dirigenti, ma anche coloro i quali li coadiuvano, dall’usciere all’assistente amministrativo".

Un messaggio agli studenti?

"Sono qua per voi e per le vostre famiglie. Ritengo l’ascolto fondamentale per comprendere le varie esigenze e per crescere insieme, nel rispetto di tutti".

L’ultimo incarico da preside a Pescara. Ora, dirige per la prima volta un Usr.

"È come alzare lo sguardo sull’orizzonte, sono felice ed emozionata. Più di quando raggiungi il tuo sogno di bambina. Spero di conservare il brivido della prima campanella".