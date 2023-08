Piano da 235 milioni "Strade e ospedali, in mille giorni cambiamo le Marche"

di Pierfrancesco Curzi

Il piano triennale delle opere pubbliche della Regione non è un libro dei sogni, via libera a 235 milioni di euro di investimenti per cambiare le Marche nei prossimi mille giorni. "Le infrastrutture diventano il motore del rilancio delle Marche – dichiara l’assessore regionale ai lavori pubblici, Francesco Baldelli –. Aumentano del 370% gli investimenti rispetto alla programmazione del passato: in rapporto al triennio 2018-2020, passiamo da 43 euro per abitante a 159 euro a cittadino per quanto riguarda le risorse destinate alle infrastrutture strategiche per il rilancio dell’economia regionale". C’è la firma di Baldelli nel giorno dell’approvazione in Consiglio regionale del documento di programmazione 2023-2025. Il piano prevede 88 milioni di euro per le infrastrutture viarie, 62 milioni per la difesa del suolo, 59 milioni per l’edilizia sanitaria ospedaliera e 20 milioni per la valorizzazione del patrimonio. Nei prossimi mesi, con le variazioni al piano e l’adozione di quello in studio per il 2024, saranno inseriti ulteriori investimenti per opere infrastrutturali strategiche, che sbloccheranno le Marche.

Dai nuovi ospedali di Pesaro e Macerata agli ampliamenti alle opere ‘extra piano’, nel programma ci sono la Fabriano-Sassoferrato, la bretella tra Marotta e Fano, il ponte sul fiume Tenna all’uscita dell’A14 di Porto Sant’Elpidio, le palazzine delle emergenze-urgenze a Civitanova, Fano, Senigallia e Urbino. E ancora: il nuovo presidio di Cagli e la completa ristrutturazione dell’ospedale di Pergola, ma anche la variante a Campiglione di Fermo e nuove infrastrutture viarie previste in tutta la regione. "Abbiamo impresso uno scatto decisivo alla politica infrastrutturale delle Marche – aggiunge Baldelli –, una politica che ha come principale obiettivo quello di creare nuove opportunità e ridurre le diseguaglianze territoriali. Abbiamo inserito opere progettate e finanziate per un totale di 235 milioni di euro, facendo registrare un aumento del 370% di investimenti strategici infrastrutturali rispetto alla programmazione del passato. Avremo un triennio di grande trasformazione per le infrastrutture delle Marche. Il piano, infatti, è frutto di una visione strategica complessiva organizzata in questi trenta mesi di governo, soltanto una parte delle centinaia di milioni di euro attivati per riconnettere le Marche all’Europa". Nel piano delle opere pubbliche non sono comprese le opere di valore inferiore ai 100mila euro, né quelle finanziate dalla Regione, ma in cui i soggetti attuatori sono gli enti locali, né quelle finanziate da trasferimenti regionali all’Anas, ad altri enti e società di Stato. Sono degli interventi che interessano tutte le province delle Marche.

"Un programma sempre in crescendo dal 2020, in termini di risorse e di opportunità per i territori delle Marche – commenta ancora l’assessore regionale ai lavori pubblici –. Quota arrivata a 235 milioni di euro, più che triplicata rispetto alla media dei programmi del triennio 2018-2020, con ulteriori 59 milioni di euro previsti per il completamento delle opere nelle annualità successive. Non soltanto aumenti in termini assoluti, ma una costante crescita degli interventi già messi a terra: dai 13 milioni di interventi cantierati nel 2021 ai 25 milioni del 2022, con il raddoppio delle capacità operative della Regione Marche. Sono interventi infrastrutturali che fungono da volano per il settore delle costruzioni e per l’indotto".