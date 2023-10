Piano per il lavoro nelle Marche: "Pronti a investire 350 milioni"

La programmazione regionale per le politiche attive del lavoro supera gli interventi annuali per abbracciare un periodo di organizzazione triennale: nel triennio 2024-2026 potrà contare, infatti, su 350 milioni di euro. Una somma che le Marche non hanno mai avuto a disposizione in passato, sottolineano dalla Regione, superiore a tutte le risorse degli anni precedenti. Il primo e unico piano triennale risale al periodo 2007-2009, mentre l’ultima esperienza di programmazione triennale si è svolta nel 2011-2013. Ora la Regione Marche torna a investire nel mondo del lavoro con una proiezione pluriennale, evidenzia il governatore, Francesco Acquaroli, "per affrontare la difficile fase che abbiamo di fronte. Non solo crisi internazionali, con ricadute sui costi della vita, delle materie prime e incertezze di mercato. L’esigenza è anche quella di farci trovare pronti alle conseguenti trasformazioni del mondo del lavoro e a sostenere le richieste delle nostre imprese". Il piano dice il presidente "è molto ampio e offre numerose opportunità; insieme alle politiche attive del lavoro restano sempre importanti e centrali i temi della formazione e della sicurezza".

Quello attivato dalla Regione, secondo l’assessore regionale al Lavoro Stefano Aguzzi, "è un piano importante che prevede fortissimi investimenti per stimolare il mercato del lavoro e favorire il maggior numero possibile di occupati". Aguzzi poi sottolinea altresì come "il mondo femminile stia soffrendo" e rimarca che il piano delinea strategie per favorire il livello dell’occupazione femminile in linea con quella maschile". Maestri e Rocchi hanno illustrato le strategie della programmazione triennale che verrà attuata tramite piani d’intervento annuali. Gli obiettivi, ricordano dalla Regione, sono migliorare l’inserimento e il reinserimento, nel mondo del lavoro, dei disoccupati; promuovere la cultura del lavoro di qualità; potenziare i servizi per l’impiego e l’integrazione pubblico-privato. Le politiche del lavoro e della formazione vanno calibrate, in particolare, a specifici target: giovani e Neet (questi ultimi, in particolare, i più lontani dal mondo del lavoro), donne, soggetti “over” (quelli in età avanzata che hanno perso il lavoro), persone con disabilità. Per i giovani e i Neet sono previsti tirocini, borse lavoro, borse di ricerca e tematiche, azioni di formazione e orientamento, supporto all’autoimpiego e alle start up innovative, contrasto alla dispersione scolastica, incentivi alle assunzioni.

Per le donne, le linee d’intervento riguarderanno lo sviluppo di nuove competenze, anche digitali, e in linea con i bisogni delle imprese, il sostegno all’imprenditoria femminile, servizi di conciliazione lavoro-famiglia, adozione di modelli e soluzioni organizzative family friendly. Per i soggetti in età avanzata, le misure guardano alla staffetta generazionale, all’invecchiamento attivo, alla formazione per lo sviluppo di nuove competenze, a programmi di qualificazione e reinserimento lavorativo.