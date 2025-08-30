Pipe gratis a chi fuma crack, il dottor Sanza: “Sono contrario, nessuna evidenza di effetti positivi”

Forlì-Cesena, 30 agosto 2025 – Per i circa 140 fumatori di crack testati nella nostra provincia (sui 700 consumatori di cocaina che fanno riferimento al Ser.DP di Forlì-Cesena) non ci saranno pipe sul genere di quelle distribuite dal Comune di Bologna. La strategia non trova il consenso del dottor Michele Sanza, direttore del Dipartimento di Salute Mentale e Servizio Dipendenze Patologiche di Cesena e Forlì.

Dottor Sanza perché non è d’accordo?

“Non si tratta di un’opinione, sulla distribuzione delle pipe ci sono studi internazionali che ci forniscono deboli evidenze sull’efficacia di questa strategia nel modificare i comportamenti dei fumatori di crack. Non c’è alcuna certezza che questo abbia effetto sulle principali conseguenze del suo uso che sono le infezioni da aids ed epatite. I consumatori di crack non prendono quelle malattie fumando la pipa ma a causa del comportamento sessuale promiscuo e disinvolto indotto dalla sostanza”.

Secondo il Comune di Bologna, però, la distribuzione delle pipe mira ad avviare un rapporto con i consumatori della sostanza con l’obiettivo di aiutarli contro la dipendenza.

“Può essere giusto sperimentare questa strategia ma si tratta di una pratica con effetti limitati. Se non abbiamo sufficienti evidenze della sua utilità, abbiamo però la certezza che sta reinnescando una disquisizione di tipo ideologico che non ha nulla a che vedere con le prassi sanitarie di prevenzione e di intervento sulle droghe. Ancora una volta in Italia il dibattito sull’argomento è provinciale, pretestuoso e politicizzato”.

Allora, cosa si può fare per i consumatori di crack?

“Intanto prendere atto che si tratta di una vera emergenza sanitaria. Per la cocaina, anche se fumata come in questo caso, che tra l’altro induce un effetto più pesante di quella inalata, non ci sono farmaci o terapie che funzionino, come è stato invece per l’eroina. Il metadone ha consentito realmente di tamponarne la diffusione”.

Che conseguenze comporta per chi lo consuma?

“L’effetto del crack è anche di tipo psichiatrico e comportamentale e la distribuzione di pipe non incide su questi effetti, che sono quelli più gravi”. Non servono dunque presidi per aiutare chi è preda della droga? “Le strategie di riduzione del danno sono state e sono tutt’ora efficaci nel ridurre la mortalità da overdose da oppioidi. In Europa tra gli anni ’80 e ’90 hanno salvato un milione di vite umane. L’utilizzo di siringhe monouso e farmaci agonisti ha inciso in maniera formidabile sulla mortalità e sulla riabilitazione. E i soggetti sopravvissuti, grazie a queste, hanno spesso attivato un rapporto con i servizi e avviato un processo di cura”.

Che altro è a disposizione?

“Le unità di strada distribuiscono agli utenti in situazioni di marginalità che usano eroina per via iniettiva o anche fumata, le fiale di naloxone per via iniettiva e danno informazioni su come queste dovrebbero essere usate in caso di overdose. A breve avranno a disposizione anche il naloxone spray come terapia di emergenza per sovradosaggio noto o presunto da oppioidi. Non è sostitutivo alle cure mediche di emergenza e non sarà consegnato agli utenti. Distribuiscono anche siringhe, preservativi, e altri generi di conforto. Ma anche l’empatia e la vicinanza, che sono una medicina insostituibile”.