"Plastica trasformata in energia" Così Green Plasma pulisce il mare

di Giacomo GIampieri

ANCONA

Produrre energia pulita dai rifiuti del mare. L’innovativa tecnologica sbarca ad Ancona grazie a Green Plasma, il veicolo in grado di trasformare le plastiche in gas e, successivamente, in corrente elettrica fino a 10 chilowatt l’ora. Il nuovo macchinario, fratello dei due presenti in Piemonte e ideati da Iris, è stato presentato ieri mattina nella sede del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente dell’Università Politecnica delle Marche, nell’ambito del progetto ‘Moby Litter’. Progetto giunto alla quarta edizione e proposto sotto forma di workshop ‘Rifiuti porto a porto’, per certificare la possibilità di trasferire lo stesso macchinario in altre località della costiera marchigiana – oggi sarà a Fano e domani a San Benedetto del Tronto –, ma non solo. Le iniziative, come al solito, si sono concentrate sul problema dell’inquinamento da plastiche in mare, affrontato con interventi da molteplici prospettive, tra cui la ricerca scientifica, gli enti di controllo, la società civile, le aziende con le proprie innovazioni tecnologiche e le scuole, solo per citare le principali.

Come funziona Green Plasma trasportabile? Si parte dalla triturazione delle plastiche, inserite all’interno di alcune mini cisterne. Poi, attraverso una pirolisi ad alta temperatura, si riesce a convertire in energia le plastiche raccolte dal mare e non riciclabili: oltre ad abbattere i costi della logistica del rifiuto, l’energia può essere valorizzata ed utilizzata in loco. Peraltro, come spiegato dai rappresentanti dell’Università Politecnica delle Marche, Green Plasma si associa perfettamente al Pelikan, attivo nell’area portuale di Ancona e realizzato dal Garbage Group. Ovvero l’imbarcazione che ripulisce i mari da rifiuti galleggianti e sostanze grasse e oleose. Per il rettore dell’Univpm Gian Luca Gregori, questa edizione di Moby Litter sta mostrando "la forte connessione tra mare e terra, trovando soluzioni per trasformare i rifiuti in energia pulita, con un approccio transdisciplinare. Lo stesso approccio presente anche nella didattica e nella ricerca scientifica dell’Ateneo, dove tematiche tradizionali si uniscono a sviluppi innovativi". Presenti, ieri, i vertici del Dipartimento di Scienze della vita e dell’ambiente, il direttore Francesco Regoli e la docente Stefania Gorbi, nonché autorità e associazioni.

Nel piazzale antistante l’aula c’è stata la presentazione del macchinario da parte di Manuel Lai, amministratore di Iris, pronto ad entrare in piena funzione nelle Marche. Il workshop Moby Litter è un pre-evento di ‘Sharper – Notte Europea dei ricercatori’ che si terrà il prossimo 29 settembre 2023. Tutte occasioni utili per formare e sensibilizzare la popolazione alla sostenibilità ambientale. Basti pensare ad alcuni numeri, noti. Come le centinaia di tonnellate di plastica che ogni giorno finiscono in mare. In una spiaggia qualsiasi dell’Adriatico - si è appreso ieri -, con poche ore di lavoro si possono rimuovere fino a 100 chili di plastica.