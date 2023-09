Premio Sicurezza sul Lavoro: Imprese Premiate ad Ancona 2023

C’è tempo ancora fino al 10 settembre per presentare le candidature per il "Premio Sicurezza sul lavoro edizione 2023". Il riconoscimento è stato istituito dalla Federazione dei Maestri del lavoro, con il patrocinio della Regione Marche. Saranno premiate le imprese che si sono particolarmente distinte per aver investito in modo determinante e significativo, oltre gli obblighi normativi, nella prevenzione e nel miglioramento della sicurezza sul lavoro.