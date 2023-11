Prima neve sui Sibillini. Frontignano e Bolognola: "Pronti dal 2 dicembre"

Prima neve sui leopardiani Monti Azzurri. Negli ultimi giorni, le webcam di Frontignano di Ussita e Bolognola, nel Maceratese, hanno immortalato un bianco risveglio oltre i 1.500 metri: sulle cime di entrambe le stazioni, sono scesi circa dieci centimetri di neve. "Ma è prevista altra neve in arrivo per sabato (domani, ndr) mattina – esordisce Francesco Cangiotti, amministratore delle società che gestiscono tutti e due gli impianti –. Un abbassamento delle temperature è infatti previsto nel fine settimana. Confidiamo quindi di poter iniziare la stagione sabato 2 dicembre. Appena fa freddo, attiveremo l’impianto di innevamento. A prescindere dalla neve, comunque, a Frontignano dal 2 in poi, nei fine settimana, la seggiovia sarà attiva, così come il rifugio e il villaggio di Natale con i mercatini. Contiamo su una buona stagione, anche perché, rispetto agli impianti dell’Italia del nord, i prezzi sono rimasti stabili. Questo ci fa sperare in una bella affluenza". Nell’attesa, sono stati fatti lavori e migliorie: a Frontignano con il rinnovo dei varchi di accesso, a Bolognola è stato potenziato l’impianto di innevamento (per un investimento totale di circa 350mila euro). Sempre a Bolognola, il Comune si è occupato dell’illuminazione notturna delle piste. "Noi siamo pronti – interviene Mario Nannerini, responsabile tecnico e della sicurezza del comprensorio sciistico Sassotetto-Santa Maria Maddalena, a Sarnano –. Stiamo apportando gli ultimi ritocchi alla Baita Solaria, che da quest’anno riprenderemo a gestire direttamente. Comunque, la stagione sciistica in via ufficiale inizierà l’8 dicembre, fermo restando che se ci fosse neve prima, noi, come già detto, ci siamo". E anche il Piceno spera di poter tornare presto a sciare, anche se per ora manca la neve. Il gestore degli impianti del consorzio turistico Monti Gemelli, Remigio Group, nel frattempo si è portato avanti, facendo collaudi e verifiche e apportando alcune migliorie. Si aspetta solo la neve, ma dal weekend dell’Immacolata gli impianti saranno operativi. Una bella novità arriva dagli impianti sciistici di risalita (con la partenza più alta delle Marche) sul monte Prata, a Castelsantangelo sul Nera, prossimi alla riapertura dopo sette anni dal terremoto 2016. La settimana scorsa, la cabina di coordinamento presieduta dal commissario Guido Castelli ha annunciato che per consentire il riavvio sarà realizzata una struttura temporanea in grado di offrire ospitalità in sicurezza. È necessaria in attesa della ricostruzione del rifugio Nido delle aquile, di cui è stato approvato il progetto definitivo, finanziata dal commissario. "Siamo in attesa delle manifestazioni di interesse per individuare il gestore – dice il sindaco Mauro Falcucci –. Apriremo la seggiovia sul monte Prata, manca solo il collaudo. Se tutto va come deve, gli impianti ripartiranno per la stagione 2023-2024. I ritardi dipendono dal fatto che la strada Monte Prata-Madonna della Cona è stata riaperta solo a luglio".