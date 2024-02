Il profilo Instagram del Carlino è tornato online

Bologna, 15 febbraio 2024 – Il profilo Instagram de il Resto del Carlino è tornato online dopo alcuni giorni di blackout. Una buona notizia per i nostri lettori, soprattutto per coloro che ci seguono anche sui social, ma resta l’amaro in bocca perché lo stop forzato è stato generato da cause a noi non imputabili e per un non meglio precisato “problema tecnico” che nessuno in Meta è stato in grado di risolvere per tutto il periodo dell’oscuramento, che è avvenuto proprio durante il festival di Sanremo, ossia è uno degli eventi che ha il maggior riscontro sui social.

Nonostante le ripetute richieste di chiarimento e di supporto inviate a Meta, l’azienda statunitense non ha saputo fornirci alcuna spiegazione o alcun concreto aiuto né chiarimento. Sicuramente (ce lo ha comunicato la stessa Meta) non era stata violata nessuna normativa né regolamento, visto che – così come era scomparso – il profilo è tornato online.