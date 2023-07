Progetti strategici territoriali, c’è il bando

È uscito ieri l’avviso per la presentazione di progetti strategici territoriali ovvero i cosiddetti Iti urbani. Una procedura che interessa i cinque Comuni capoluogo marchigiani ai quali sono stati destinati 28,5 milioni di euro. "Stiamo entrando nel vivo della programmazione Fesr ed Fse+ 2021-2027– spiega l’assessore regionale al Bilancio e alle Politiche comunitarie Goffredo Brandoni (foto) –. L’incontro di oggi segna l’avvio di un percorso condiviso durante il quale la Regione affiancherà le amministrazioni. A settembre è previsto un focus tecnico. Gli interventi riguarderanno principalmente l’avvio di processi green e blu, per una migliore la qualità della vita e la promozione di processi partecipati di rigenerazione urbana, recuperando spazi e luoghi pubblici e patrimonio culturale, con obiettivi di inclusione e promozione sociale". Altri interventi riguarderanno invece la tutela e valorizzazione in chiave integrata di attrattori culturali e naturali.