Quanto costa l’elisoccorso in montagna e come funziona

Bologna, 16 agosto 2023 - Veloce, vitale e decisivo. L’elisoccorso è uno strumento essenziale per il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) durante le emergenze. Grazie all’elicottero, infatti, l’equipe medica e tecnica è in grado di raggiungere le aree più remote del Paese mettendo in salvo vite umane. In montagna accadono spesso moltissimi incidenti, alcuni anche mortali come dimostra l'ultima tragedia avvenuta sul monte Legnone dove a perdere la vita è stato un escursionista di 26 anni.

Ma come richiedere questo servizio? E chi lo paga? Come funziona ce lo spiega il Club Alpino Italiano.

Cos’è l’elisoccorso e come funziona

L’elisoccorso è una modalità di soccorso a bordo di un elicottero che consente di raggiungere luoghi difficili da raggiungere. L’elisoccorso fa capo al Club Alpino Italiano e ha il compito di prevenire infortuni durante attività alpinistiche, escursionistiche e speleologiche e di soccorrere gli infortunati. Tuttavia, come spiega Luigi Barbarese di Cnsas Emilia Romagna, l’elisoccorso è un servizio che non viene gestito direttamente dal soccorso alpino, bensì dai servizi sanitari regionali con cui è in convenzione. Il soccorso alpino ha il compito di portare lo staff tecnico di soccorso alpino a bordo dell’elicottero e via terra sia per aiutare e proteggere i medici sia per recuperare la persona infortunata.

Elisoccorso: chi lo paga e quanto costa

Quando contattare il soccorso alpino

Ogni qualvolta ci si trova in difficoltà in zone impervie e remote e si ha bisogno di aiuto è consigliato contattare subito il soccorso alpino regionale, “anche se ci si sloga una caviglia”, precisa Barbarese.

Come richiedere il soccorso

Per richiedere il soccorso è attualmente necessario chiamare il 118 (che diventerà 112 quando verrà attivato il numero unico di emergenza europeo Nue). Qui un operatore fa l’intervista alla persona il quale, precisa Barbarese, “è bene che dica subito che si trova in un territorio impervio di montagna”. Qui se l’operatore capisce che è necessario l’intervento manda l’elicottero in convenzione con il servizio sanitario. “Contestualmente, viene attivata una squadra territoriale di soccorso alpino che opera a terra, così da aiutare il soccorso in elicottero per le manovre di atterraggio, per il recupero con metodi alternativi e qualora si verificasse un’avaria al velivolo”.

Chi paga l’elicottero in montagna

“In Emilia Romagna gli interventi di soccorso alpino sia in ambiente impervio che antropizzato sono gratuiti”. Ad ogni modo, sottolinea Barbarese, i casi di procurato allarme potrebbero avere un destino diverso. "Un conto è se una persona ha bisogno di aiuto, un conto è se non ha più voglia o si inventa una scusa per farsi un giro in elicottero. Se viene appurata questa cosa, è un discorso diverso”. In alcune regioni dell'arco alpino, come Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta, l'intervento è a pagamento tramite un ticket che può costare anche 100 euro. La ragione è che qui ci sono altissimi volumi di richiesta rispetto ad altre regioni d'Italia. Però se il personale ritiene che l'intervento non sia giustificato da esigenze mediche, il costo è totalmente a carico della persona che ha richiesto il soccorso.

Quanto costa l’elisoccorso?

Il costo dell’elisoccorso può dipendere dalle dimensioni dell’elicottero, dal numero di medici e staff tecnico a bordo e dalla durata del soccorso. "In Svizzera, ad esempio, si possono pagare anche 200 euro al minuto”, spiega Barbarese. Stando alla delibera 2263 del 2018 della Regione Emilia Romagna, solamente i non residenti pagano la tariffa di 120 euro al minuto da addebitarsi alla Regione competente. In Piemonte, ad esempio, l’intervento è gratuito se l’infortunio è reale e comprovato; diversamente, se la chiamata risulta inappropriata il costo ammonta a 120 euro al minuto di elisoccorso (50 euro per il soccorso alpino a terra).

Molto più salato il conto per chi richiede l’elisoccorso in Regione Lombardia dove per i residenti l’intervento dell’equipe congiunta di medici e tecnici Cnsas ammonta a 1.050 euro l’ora per i residenti e per i non residenti 1.500 euro l’ora (in entrambi i casi maggiorato di un +30% per comportamento imprudente). Per maggiori informazioni sulla richiesta di soccorso consultare il sito del Corpo alpino.