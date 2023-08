Questi fantasmi, giochi politici e pericoli fascisti

L’antifascismo è un valore non negoziabile. Eppure quanto parliamo ultimamente di neofascismi e fascismi di ritorno? Ma siamo sicuri che davvero ci sia un rigurgito fascista o invece, questo, non sia relegato semmai ai botta e risposta nell’arena politica? Nel ‘quasi’ primo anniversario del primo governo a trazione destra-centro, il dato di cronaca – inequivocabile – è che i movimenti e le ’occasioni’ fasciste si sono indebolite a tal punto da fare flop. Ci si poteva attendere il contrario e invece Giorgia Meloni è più criticata che amata dagli scarsi reduci neri. A Predappio, ormai, le ricorrenze mussoliniane sono il palco per pochi fantasmi. A Ravenna lo storico e teso momento del ricordo di Ettore Muti è desaparecido tra cause legali. C’è una generazione che probabilmente i conti con il Fascismo non li ha fatti, anche per la velocità con cui l’Italia ha archiviato una sua storia svoltando verso la democrazia. Ma la maggior parte del Paese, ormai, vede quegli episodi in maniera così vetusta e distante da non poterne essere affascinata.

Poi c’è un tema successivo: cosa intendiamo per fascismo. Anzi, fascismi. Che, in un’accezione più larga e plurale, possono essere decisamente più subdoli e radicati. E questi sì vanno combattuti. E prima di tutto con la cultura. Ad Albinea, nel Reggiano, si commemorano i cinque disertori tedeschi uccisi per aver passato informazioni ai partigiani. Non è un caso che venerdì il presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbia onorato il martirio di Don Giovanni Minzoni ad Argenta, nel centenario. "L’obbedienza non è più una virtù", scriveva Don Milani sull’obiezione di coscienza. Ed è a moniti come questo che ci piace maggiormente guardare, invece che parlare come dischi rotti di presunte (ri)evocazioni fasciste che non hanno proprio misura del dolore e del tributo pagato dai nostri bisnonni, nonni, genitori, fratelli. La disobbedienza civile, l’onestà intellettuale e la memoria sono le vere armi contro i fascismi.