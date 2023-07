Quintana mai così tormentata Uomini e cavalli, una maledizione

di Matteo Porfiri

La Settimana Santa, per i cattolici, è quella che precede la Pasqua. Per gli ascolani, però, senza voler essere blasfemi, ce n’è un’altra: quella che porta alla Quintana. Cioè questa. Visto che sabato si correrà la giostra in notturna, dedicata alla Madonna della Pace. Il 6 agosto, invece, ci sarà quella agostana, tradizionale, intitolata al patrono Sant’Emidio. Scatta ufficialmente, quindi, il conto alla rovescia e i prossimi saranno giorni di autentica passione.

Una Quintana, quella di luglio, che sembra però non essere nata sotto i migliori auspici. Più che santi, questi giorni, sembrano maledetti. Tante, infatti, le vicende che hanno caratterizzato la vigilia della giostra. A cominciare dall’ultimo spiacevole episodio, il grave infortunio rimediato dal cavaliere di Porta Tufilla, Massimo Gubbini, detentore di numerosi record al campo dei giochi. Il quarantenne, sabato sera, si è infortunato durante le prove della Quintana di Foligno e sarà costretto a saltare entrambe le edizioni della giostra ascolana. Gubbini, che in Umbria corre per il Rione Giotti, è stato trasportato in ospedale e si trova in gravi condizioni, anche se al momento sarebbe fuori pericolo. Si parla della mandibola e di alcune costole rotte, ma la prognosi è ancora riservata. Il cavallo, che il cavaliere stava provando, ha avuto un infarto ed è morto sul colpo, in pista. Gubbini è caduto e l’animale gli è finito sopra. Le condizioni del cavaliere vengono monitorate di ora in ora e il sestiere di Porta Tufilla dovrà fare una corsa contro il tempo per trovare un sostituto in vista della Quintana di sabato.

Nei giorni scorsi si erano verificati altri colpi di scena. A cominciare dall’iniziale sospensione comminata dalla Fise a Luca Innocenzi, cavaliere di Porta Solestà, che è il più vincente della storia con 15 successi al campo dei giochi, l’ultimo dei quali ad agosto dello scorso anno. La sanzione era stata applicata ad Innocenzi dalla stessa federazione a seguito della rissa che lo vide coinvolto lo scorso 4 giugno a Foligno, anche in quel caso in occasione delle prove nella giostra umbra. Un parapiglia costato caro al cavaliere, denunciato per rissa aggravata e destinatario di daspo urbano nella sua città. Lunedì scorso, però, la Fise ha accettato il suo ricorso, revocando la sospensione e consentendogli così di correre la Quintana di Ascoli. Il 23 giugno, invece, durante le prove cronometrate, è caduto Pierluigi Chicchini, cavaliere del sestiere di Sant’Emidio, che martedì dovrà operarsi alla clavicola e che verrà sostituito dal giovane Tommaso Finestra, 22enne di San Gemini. La caduta di Chicchini, avvenuta a causa delle pessime condizioni della pista, ha suscitato un polverone di polemiche, portando anche alle dimissioni del responsabile del campo, Maurizio Celani, al cui posto il consiglio degli anziani ha chiamato Umberto Colavita, tecnico Fise.

Insomma, una Quintana di luglio nata sotto i peggiori auspici. Ciò, però, non è sufficiente a placare l’entusiasmo degli ascolani, pronti a ritrovarsi ancora una volta al campo dei giochi per sostenere il proprio sestiere e sperare di conquistare il Palio, realizzato dall’artista ucraina Olena Panasiuk. Grande attesa, oltre che per la giostra, in programma sabato alle 21, anche per il corteo storico, con i circa mille figuranti che, sempre sabato, muoveranno i primi passi da piazza Ventidio Basso alle 19.30, per riportare la città, ancora una volta, indietro nel tempo. Suonino le chiarine e rullino i tamburi: ad Ascoli è di nuovo tempo di Quintana.