Raddoppio dei binari,. Rfi aggiudica i lavori

La gara per la realizzazione del raddoppio dei binari del tratto Genga-Serra San Quirico, parte integrante della linea Orte-Falconara, per 374,2 milioni di euro è stata aggiudicata ieri da Rfi. "Si tratta di un’importante opera, finanziata anche con fondi Pnrr, che costituisce l’asse portante del sistema ferroviario umbro-marchigiano, e con il resto del paese grazie ai collegamenti con Roma, Milano e Bologna", afferma il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. Rfi ha aggiudicato la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori al raggruppamento temporaneo di imprese composto da Eteria Consorzio stabile Scarl e Salcef. I lavori consistono nella realizzazione di una nuova linea di circa nove chilometri, di cui oltre la metà in galleria, in affiancamento a quella esistente interamente a binario unico. Includono la realizzazione di sei gallerie naturali, per circa cinque chilometri, quattro viadotti, l’adeguamento e l’attuazione della nuova viabilità stradale per il ripristino dei collegamenti con la Ss76 e la trasformazione in fermata dell’attuale stazione di Serra San Quirico. È inoltre prevista la realizzazione di una nuova stazione a Genga che rappresenterà la porta d’ingresso al Parco delle Grotte di Frasassi.