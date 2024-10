Ragazzina precipitata da un balcone a Piacenza, il pm: “Non è chiara la natura della caduta”

Piacenza, 26 ottobre 2024 – E’ giallo sulla morte di una ragazzina di 13 anni, caduta da un tetto a Piacenza. La tragedia è avvenuta ieri: la giovanissima studentessa di liceo di origine albanese è precipitata dal balcone di casa in un cortile condominiale. Il condominio si trova in via IV Novembre vicino alle mura della città.

Poiché non è ancora chiaro se si sia trattato di una caduta accidentale, volontaria o causata da una terza persona, la Procura per i minori di Bologna “non ha disposto provvedimenti restrittivi”.

"Al momento non è ancora possibile esprimersi sulla natura accidentale o volontaria della caduta, né se la stessa sia stata procurata da terzi – spiega il procuratore Giuseppe Di Giorgio -. Nella prossima settimana sarà conferito incarico per l'esecuzione dell'accertamento autoptico”. Sono in corso “serrate indagini” da parte dei carabinieri per ricostruire l'accaduto attraverso accertamenti tecnici sui luoghi e sulle cose sequestrate, tra cui il cellulare della ragazza e l'audizione di persone informate sui fatti.

Nella notte intanto è stato rilasciato dal comando dei carabinieri un ragazzo albanese di 15 anni che era presente al momento della tragedia e con il quale la vittima avrebbe avuto una relazione che forse intendeva troncare.

Il 15enne è stato trattenuto fino a notte e interrogato dagli investigatori coordinati dal capo della Procura di Piacenza Grazia Pradella e dal pm della procura per i Minori arrivato nel pomeriggio di ieri da Bologna. Il ragazzino, rilasciato, è potuto tornare a casa.

La sua versione - secondo quanto riferisce il quotidiano Libertà - sarebbe di un gesto volontario da parte della ragazza, il cui corpo è stato trasportato all'Istituto di Medicina Legale di Pavia per l'autopsia che dovrebbe essere eseguita a inizio della prossima settimana.